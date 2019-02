Türel 20 milyar bedelli 369 projesini açıkladı

CUMHUR İttifakı AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Menderes Türel, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde yeni dönemdeki 359 projesinin tanıttı. Türel, ilk olarak seçim otobüsü üzerinden kendisini karşılayan kalabalığa seslenerek, 31 Mart akşamı yine kazananın Antalya olacağını vurguladı. 5 seneyi alnının akıyla tamamladığının altını çizen Türel, yeniden Antalya’yı muhteşem hizmetlerle tanıştırmaya devam edecekleri sözünü verdi.

Eşi Ebru Türel ve çocukları Akın ve Akant ile el ele salona giren Menderes Türel’i, salonu dolduran kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlarla karşıladı. ‘Aşkım Antalya’ dediği için proje tanıtım toplantısını 14 Şubat tarihinde saat 14.00’da düzenlediğini dile getiren Türel, ilk günkü heyecanla Antalyalıların karşısında olduğunu ve 359 projesini’ Aşkımız Antalya’ya hediye ettiklerini söyledi.

Ne söz verdiyse yaptıklarını belirten Türel, son 5 yılda Antalya’nın geleceğini kurtaran projelere imza attıklarını ifade etti. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar hizmet götürdüklerini kaydeden Türel, Alanyaspor’a da Antalyaspor’a kazandırdıkları tesisi yapacaklarını söyledi.

Geçen 5 yılda hep birlikte çok çalıştıklarını ve çok hizmet yaptıklarını hatırlatan Menderes Türel, “ Antalya’mız için son derece önemli ve şehrimizin geleceğini kurtaran projelere birlikte imza attık. Antalya’yı güzelleştirdik, 5 yıl önce ne söz verdiysek yaptık. 2014’te Antalya’da arıtmalar tıkanmış, yollar tıkanmış, yaptığımız tesisler, aldığımız deniz otobüsleri çürümeye terkedilmişti. 100 bin kişiye iş vereceğiz demişlerdi ama belediye bırakın yatırım yapmayı, çalışanına ve esnafına borcunu ödeyemeyecek hale gelmişti. Biz gece gündüz demeden çalıştık, gezmedik, eğlenmedik çalıştık, yatırım rekorları kırdık. Tramvayı havalimanına ve EXPO’ya götürdük. Büyük caddeler yaptık. Manavgat Türkbeleni'ne 8 bin ağaç diktik. Konyaaltı'na 6 bine yakın ağaç diktik. Bu aşkla Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar her yere hizmet ve yatırım götürdük. Antalyaspor’a tesis, yaşlılarımız için hastaneler, dünyanın en güzel parklarını, rekor zamanda tramvay ve kavşaklar yaptık.6 Turizm zora girdiğinde turizmcimizle beraber Avrupa’da en üst düzeyde kişilerle görüştük. Çiftçimize, üreticimize destek olduk. Esnafımız için caddeler yaptık, şu anda Şubat ayındayız, halen çarşıya turist geliyor, daha da gelecek.”diye konuştu.



"Ayrım yapmadan hizmet yaptık"

Antalya'nın hem geleceğine hem maneviyatına sahip çıktıklarını dile getiren Menderes Türel, “ Biz milli birlik ve beraberlik ülküsüyle, mezhep farkı, köken farkı yapmadan hizmet ettik. Bugün bu birlik ve beraberliğimiz de bunun ispatıdır. Milli Birlik ve beraberliğimiz için Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli büyük bir fedakarlık ve gayret göstermişlerdir. Türkiye'ye hizmet etmiş ve hizmet eden bütün liderlere minnet borçluyuz. Ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet, görev başında olan liderlerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. Türkiye'nin yürütmekte olduğu mücadelenin halen farkında olmayanlar olabilir. Oysa 15 Temmuz mücadelesi halen devam etmektedir. Suriye ve Irak'ta vatanın birlik ve beraberliğine dönük tehditler devam etmektedir. ”dedi.



“Hesap yapıp durmasınlar”

Önlerindeki 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri hayata geçirmeleri halinde Antalya’nın dünya şampiyonları arasına gireceğini işaret eden Türel, şöyle konuştu: “ 359 projemiz var, bu 359 proje Antalya’nın dünya zirvesine gümbür gümbür çıkması olacaktır. Bu 359 proje şanlı bayrağımızı göklere çıkarmak olacaktır. Bir defa kimse kusura bakmasın. Kimse öyle oturup, şu seçimde bu kadar oldu, diğer seçimde şu kadar diye hesap yapıp, hayal görmesin. Bazı arkadaşlar projelerimizi görmemek için perdelerini açıp bakmamış olabilirler ama bu büyük millet gerçekleri görüyor. Biz öyle çalıştık ve öyle bir hizmet götürdük ki, Gündoğmuş’un köyü, Kaş'ın köyleri belediye hizmeti neymiş onu gördü. Manavgat halkı, Kepez halkı, Konyaaltı halkı görüyor, takdir ediyor, dua ediyor.”



“Antalya’yı bir daha fetret dönemine döndüremeyiz”

“İnancımız tam, güvenimiz tam, hazırlığımız tam ve gümbür gümbür bir Antalya dönemi başlıyor.” diyen Türel “ Antalya tarihi bir fırsat dönemi yaşamaktadır. Antalya tarihinin en güçlü dönemine girmiştir. Allah'ın izniyle Antalya tarihinin en büyük yükselme dönemine beraberce imza atacağız. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, benim sözlerimin teminatı Konyaaltı parkıdır, Boğaçayıdır, kent müzesidir, tramvaydır. Büyük Antalya’yı, gönüllerin Antalya’sını, sevginin Antalya’sını, sevgili Antalya’yı beraberce inşa ediyoruz, beraberce güzelleştiriyoruz. Ben Antalya'nın hakkını yemedim ve yedirmemek için gayret ettim. Bana Antalya'nın menfaati için gelen her projeye destek oldum. Buna rağmen bana gönül koymuş olanlar olabilir, benim bir şekilde ihmal etmiş olduğum dostlarım, hemşehrilerim de olabilir. Çünkü biz Antalya için çalışırken çocuklarını bile ihmal eden insanlarız. Ne olursa olsun, bu seçimde duygusal davranmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu mesele Menderes Türel meselesi değildir. Antalya'yı bir daha fetret dönemine döndüremeyiz. Antalya’nın duraklama filmini ikinci kez seyretmeyeceğiz. Antalya'yı seven herkes, hangi siyasi fikirden olursa olsun, Antalya'nın geleceğini düşünmelidir.”dedi.



“Emaneti ehline verin”

Antalya için dünya projeleri hazırladıklarını vurgulayan Menderes Türel, “ Bu projelerin garsonluk yapana, esnafa, işçiye, turizme, ticarete, tarıma, inşaatçıya, iş bekleyen gençlere faydasını en iyi sizler bilirsiniz. Sizler bu projeleri kimin yapabileceğini de en iyi gören kişilersiniz. Bu sebeple hepiniz iki cihanda benim şahidim olacaksınız. Yediden yetmişe bütün hemşehrilerimize bunu söyleyin, hatırlatın. Bu parti, şu parti demeden herkes emaneti ehline vermelidir.”diye konuştu. 2004-2009 döneminde çoğunlukla altyapı projesi yaptıklarını anımsatan Türel, bu dönemde ise Antalya için her alanda hizmet verdiklerini aktardı.



“Alt yapı sorunlarını tarihe gömeceğiz”

Çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli, kısacası, toplumun her kesiminin öncelik ve ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet ve projeler üretmeye gayret ettiklerinin altını çizen Türel, “ Antalya halkının hayat kalitesine, hayat tarzına, talep ve isteklerine hep öncelik verdik. Bir taraftan tramvaylar yaptık, diğer yandan 40 yıldır her gelen politikacının söz verip sonra bir daha uğramadığı Ernez yolunu da biz yaptık. Çevreyi korumak hep önceliğimiz oldu. Altyapısı sorunsuz bir noktaya doğru ilerleyen, 640 kilometre sahilde denize bir damla bil atık su arıtılmadan giden çevreyi tüm unsurları ile koruyan bir anlayışı hakim kıldık. Altyapı ve ulaşım yatırımları Antalya'da turizm ve ticaret için hayati bir meseledir. Antalya büyüyor, turizm büyüyor, yatırımlar artmadığı yerde Antalya durmaya başlıyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji hatları gibi altyapı sorunlarını tamamen tarihe gömeceğiz.” ifadelerine yer verdi.



“359 proje 20 milyar bedelle yapılacak”

Akıllı şehir projelerini kent geneline yayarak şehircilikte yeni ufuklar açmaya devam edeceklerini ifade eden Menderes Türel, “ Akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı sulama, akıllı güvenlik sistemlerini geliştireceğiz. Herkesin bir akıllı kartı olacak veya cep telefonuyla birçok hizmeti en iyi şekilde alacak. İş için, destek için, hizmet için, Antalya için yeniden ilk günkü aşkla çıktığımız bu yolda 20 milyar TL yatırım bedelli 359 projemizi hayata geçireceğiz. Her biri iş ve aş olan bu projemizle 70 bin kişiye yen iş sahaları açılmış olacak. Esnafımız kazancına kazanç ekleyecek, turizm 12 aya yayılacak, mevsimlik işsizlik izniyle tarihe karışacak. Çiftçisinden, esnafına, turizmcisinden, sanayicisine herkesin daha müreffeh yaşadığı bir Antalya’yı birlikte inşa edeceğiz.”dedi.



“Yeni iş kuran esnafa, su bir yıl yüzde 50 indirimli olacak”

Türel, yeni dönemde de kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirterek, ASMEK kursları ile kadınların üreteceğini, evde üretim yapan kadınların mikro kredileri ile destekleyeceklerini kaydetti.

Esnafın yanında da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Türel, mikro işletme sınıfına giren ve yeni iş kuran esnafa 1 yıl boyunca şebeke suyunu yüzde 50 indirimli verileceğini müjdeledi.



“50 bin çiftçiye sulama suyu elektriği bedava”

Sosyal kartı 30 bin kişiye ulaştıracaklarını belirten Türel, Turizm çalışanına konut projemizde örnek uygulamayı başlattık. Önümüzdeki dönemde 5 bin sosyal konut projemiz ile emekçilerimizin yanında olacağız. Eli nasırlı çiftçimizi daha fazla destekleyeceğiz. Güneş enerji santralleri ile tam 50 bin çiftçimize sulamada elektriği bedava kullandırmaya devam edeceğiz. ”ifadelerine yer verdi.



“Meltem’e Millet Bahçesi”

Türel, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kapalı spor salonu ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında kalan, 40 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi olacağının altını çizerek, “Antalyalılar, yemyeşil bir parktan hiçbir araç trafiğine girmeden Konyaaltı Sahili’ne yürüyerek, gezerek ya da bisikletle ulaşmanın keyfini yaşayacak. Bu öyle bir proje ki, Meltem mahallesine, 100. yıl civarına, Konyaaltı caddesine müthiş bir değer katacak. Dünyada ses getirecek muhteşem bir park yapacağız. Bunun için Bakanlığımızla anlaşma sağladık ve Antalya'ya bu hediyeyi aldık.”diye konuştu.



“Lara-Konyaaltı metro hattı”

Trafiğin olmadığı, daha rahat ve konforlu bir ulaşımın tek çözümünün metro olduğunun altını çizen Menderes Türel, “ Lara-Kundu arasındaki metro hattı ile hemşerilerimiz güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Metro inşaatı yerin altında ilerlerken, günlük hayat üstte kesintisiz devam edecek. Yalnızca alt ve üst yapıyla yetinmeyeceğiz. Antalya’da gençlerin eğitim olanaklarını arttırarak ekonomimizi de güçlendireceğiz. Bugüne kadar 10 bin ilköğretim, lise ve üniversite öğrencimize ulaşan eğitim bursu desteğimizi 30 bin öğrenciye çıkartacağız.”diye konuştu.



“Bazı projeler”

Dünyada Londra ve Paris’ten sonra New York ile birlikte en fazla konaklamalı turist ağırlayan üçüncü şehrin Antalya olduğunu kaydeden Türel, “ Hedefimiz elbette daha yukarılara çıkmak. Marina ve kruvaziyer liman, yüksek hızlı tren, 3. havalimanı gibi projelerimizle turist zenginliğini arttırırken, film platosu ve tematik park, Yörük Köyü, Tünektepe Projesi 2. Etap, Kültür Vadisi gibi projelerimiz ile de turizme yönelik yeni cazibe alanları oluşturacağız.”dedi.



“Kazanan Antalya olsun”

Türel sözlerini şöyle tamamladı: “ Biz her zaman siyaset yarışmasın ‘Antalya kazansın’ dedik. Biz her zaman adaylar yarışmasın, ‘projeler yarışsın’ dedik. Antalya siyasi tartışmalara kurban edilemeyecek kadar güzel önemli bir şehir. Dünyanın en güzel şehri. Şimdi sıra adayların vaatlerini önyargısız incelemeye geldi. Kim söylediklerini yapabilir kim yapamaz. Kimin vaatleri hayal olmuş, kimin vaatleri gerçek olmuş. Kim Antalya’ya geçmişte kazandırmış kim kaybettirmiş. Bunların muhasebesini iyi yapalım, yapalım ki kazanan Antalya olsun. Dünü unutmayalım yarını seçelim. Ben inanıyorumki Allah’ın izni sizlerin destekleri ile 31 Mart’ta kazanan ANTALYA olacak. Destek sizden hizmet bizden. O yüzden, Önce Antalya. Antalya için Menderes diyor.”

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı belediye başkan adayları, sanat ve spor dünyasının yanı sıra, çeşitli STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

359 Vizyon Projesinin Tanıtımı Dim Tv'de (Dimtv.Tv) Canlı Yayınlandı