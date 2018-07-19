TUR'a Çavuşoğlu el attı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın bu yıl 9-14 Ekim tarihlerinde 54. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda güzergah değişikliği yaparak Alanya’yı dahil etmemesine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müdahale etti. Bakan Çavuşoğlu, "Alanya göz ardı edilemez. TUR'un Alanya'dan geçmesi tanıtıma büyük destek olur. Gereken yapılacak" derken, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da bu konuda Bakan Çavuşoğlu'na güvendiklerini söyledi. "Alanya hiçe sayılamaz" diyen Çorbacı, "Tam bir Alanya sevdalısı olan Sayın Bakan'ın gerekeni yapacağından kuşkumuz yok" mesajı verdi.