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Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı

POLİTİKA 18.10.2019, 19:02 18.10.2019, 19:13
Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump ayrıca Erdoğan'ın "Terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak" Twitter mesajından alıntı yaparak, "Terörizmi yenin" dedi.

#trump #Erdoğan #twitter
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