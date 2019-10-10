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Trump'tan küstah bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde bazı seçenekler var

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzde 3 seçenek var: Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert şekilde vurmak ya da Türkler ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek" dedi

POLİTİKA 10.10.2019, 23:18
Trump'tan küstah bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde bazı seçenekler var
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TRUMP'IN paylaşımları şöyle:

"IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendik ve şu anda Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede hiç askerimiz yok. İşimizi mükemmel yaptık. Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştıkları Kürtlere saldırıyor. 

Önümüzde 3 seçenek var: Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert şekilde vurmak ya da Türkler ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek.

#ABD Başkanı Donald Trump #türkiye
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