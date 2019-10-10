Trump'tan küstah bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde bazı seçenekler var

TRUMP'IN paylaşımları şöyle:

"IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendik ve şu anda Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede hiç askerimiz yok. İşimizi mükemmel yaptık. Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştıkları Kürtlere saldırıyor.

Önümüzde 3 seçenek var: Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert şekilde vurmak ya da Türkler ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek.