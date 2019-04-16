Trump ile görüşen Albayrak: S-400 ile alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinledi

ABD’de uluslararası finans piyasalarının etkili oyuncularıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında sürpriz bir görüşmeye imza attı. Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJLARINI İLETTİK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi ve American Turkish Concil’ın (ATC) 37’nci yıllık ortak toplantısında yapacağı konuşma öncesinde Ritz Carlton Hotel’de gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi: "Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray’da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla da temasımız oldu. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

'ALDIM İNTİBA GAYET OLUMLU, YAPICI'

Albayrak, "Trump görüşmesi S-400 sorununun aşılmasında yeni bir pencere açar mı?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye’nin ihtiyaçlarına dayalı S400’le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim."

'TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR'

Albayrak, Trump'ın bakan düzeyinde bir isim olarak kendisiyle görüşmesinin nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik bir soruyu da, "Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi, Türkiye'nin stratejik önemini gösteren bir husus" şeklinde yanıt verdi. Türkiye — ABD ilişkilerine bakarken bunun göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yakın zamanda bir görüşmesi olabileceğini de sözlerine ekledi.