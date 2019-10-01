Tosmur Halk Konseri’nde izdiham: Toklu'dan Gürel'e tebrik

Alper Kutay

BU yıl 2.’si gerçekleştirilen Tosmur Halk Konseri büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt’ın sahne aldığı konsere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan başta olmak üzere siyasiler, Alanya’dan ve Tosmur’dan on bine yakın vatandaş akın etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Hüseyin Kağıt, Ankara havaları da çalarak konsere katılanlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Organizasyonun ve konserin düzenleyicisi olan Tosmur Muhtarı Zafer Gürel böylesi güzel bir gecede konser alanını dolduran davetlilere ve sponsorlara teşekkür etti. Muhtar Gürel, “Her yıl sizlerden aldığımız destekle böyle unutulmaz konserler düzenlemeye devam edeceğiz. Tosmur halkı ve Alanyalılar her şeyin en güzeline layıklar. Başta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere davetimize icabet eden tüm Tosmur halkına ve Alanyalılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise böylesine güzel bir geceye imza atan Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel ve ekibini tebrik etti.