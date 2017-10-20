Topun ağzındaki başkan, istifa sinyali verirken Erdoğan posteri asmadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur'un, bugün yaptığı konuşmada, bir detay dikkati çekti. Tören alanında Atatürk'ün ve Başkan Uğur'un dev posterleri yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin olmadığı görüldü.

TEMEL ATMA TÖRENİNDE VADA GİBİ KONUŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Uğur, "İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da" dedi.

"İRADE-İ KÜLLİYE BÜTÜN İRADELERİN ÜZERİNDEDİR"

Uğur'un dün, Altıeylül ilçesinde yapılacak yaşam merkezi Avlu Balıkesir'in 2'nci etap temel atma töreninde istifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından 'istifa' kelimesi çıkmayan Uğur, "İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÖREN ALANINDA ERDOĞAN POSTERİ YOKTU

Tören alanında Atatürk'ün ve Başkan Uğur'un posterleri yer alırken, alışılmışın aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri bu kez yoktu.

"İSTİFA ANLAMINA MI GELİYOR?" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Bir gazetecinin, "Veda gibi bir konuşma yaptınız. İstifa anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine Uğur, "Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim" dedi.

HANIMI BİLE İNANDIRAMIYORUZ" DEMİŞTİ

Ahmet Edip Uğur, Topbaş'tan boşalan başkanlığa seçim için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde divan başkanlığı yapmıştı. Uğur, istifa iddialarına, " Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım. Hanımı bile inandıramıyoruz. Hanım diyor ki, neden söylemiyorsun? Ankara'ya geldim ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı" demişti.