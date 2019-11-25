Toklu’nun bisiklet keyfi

YENİACUN'UN ekibiyle kaynaşması için yaptığı etkinliğe katılan Toklu, daha sonra bir piknik işletmesinde gençlere kahvaltı ikramında bulundu. Toklu daha sonra Mahalle Başkanları Toplantısı yaparak sorunları masaya yatırdı. İlçe teşkilatında gerçekleşen toplantıda mahallelerdeki birçok sorunun çözüm önerileri görüşüldü. Mahalle başkanları yapılan hizmetler için Başkan Toklu’ya teşekkür ettiler.