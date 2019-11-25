Toklu’nun bisiklet keyfi
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve ekibiyle birlikte Cumartesi günü Dimçayı yolu üzerinde bisiklet keyfi yaptı
POLİTİKA 25.11.2019, 00:28
YENİACUN'UN ekibiyle kaynaşması için yaptığı etkinliğe katılan Toklu, daha sonra bir piknik işletmesinde gençlere kahvaltı ikramında bulundu. Toklu daha sonra Mahalle Başkanları Toplantısı yaparak sorunları masaya yatırdı. İlçe teşkilatında gerçekleşen toplantıda mahallelerdeki birçok sorunun çözüm önerileri görüşüldü. Mahalle başkanları yapılan hizmetler için Başkan Toklu’ya teşekkür ettiler.
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