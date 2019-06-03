Toklu’nun bayram öncesi ilk durağı Garnizon Şehitliği oldu

Mehmet AL

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mimar Mustafa Toklu, arefe günü Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Başkan Toklu’ya Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri de eşlik ettiler.

Mübarek Ramazan ayının son gününde şehitlerimizi unutmayan Toklu ve AK Partili yöneticiler, şehitlerimize dualar ettiler. Toklu mezarlığa gelen şehit yakınları ile de bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.