Toklu’dan seçim teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mimar Mustafa Toklu, dün partisinin mahalle başkanları ile bir araya geldi. Teşkilat binasında gerçekleştirilen ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya Alanya’nın 102 mahalle başkanı katıldı

Toklu’dan seçim teşekkürü
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TOPLANTIDA Başkan Toklu, geride bıraktığımız 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir özveri ile çalışan mahalle başkanlarına teşekkür etti. Cumhur İttifakı’nın Alanya’da büyük bir zafer kazandığını belirten Başkan Toklu, “Hem Alanya Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi için elimizden gelen gayreti göstererek Alanya’da Cumhur İttifakı'nı birinci yaptık. Bu başarıda en büyük paylardan birisi de siz mahalle başkanlarımızın. Gece gündüz demeden çalışan ve bizlere yardımcı olan mahalle başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de mahallelerimizdeki sorunları tek tek çözeceğiz ve yapılması gereken hizmetleri el ele vererek gerçekleştireceğiz” dedi. 

Mahalle başkanları da Başkan Toklu’ya bu özel daveti için teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar dilediler.

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