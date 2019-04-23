Toklu’dan seçim teşekkürü

TOPLANTIDA Başkan Toklu, geride bıraktığımız 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir özveri ile çalışan mahalle başkanlarına teşekkür etti. Cumhur İttifakı’nın Alanya’da büyük bir zafer kazandığını belirten Başkan Toklu, “Hem Alanya Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi için elimizden gelen gayreti göstererek Alanya’da Cumhur İttifakı'nı birinci yaptık. Bu başarıda en büyük paylardan birisi de siz mahalle başkanlarımızın. Gece gündüz demeden çalışan ve bizlere yardımcı olan mahalle başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de mahallelerimizdeki sorunları tek tek çözeceğiz ve yapılması gereken hizmetleri el ele vererek gerçekleştireceğiz” dedi.

Mahalle başkanları da Başkan Toklu’ya bu özel daveti için teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar dilediler.