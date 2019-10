Toklu’dan Başkan Böcek’e yanıt

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisi ile buluşan Alper Kutay ile Politika Kulisi programının canlı yayın konuğu Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu oldu. Başkan Toklu, Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. Yanı sıra Alanya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalara imza attı.

‘ATEŞKES DEĞİL, 120 SAATLİK ARA’

Barış Pınarı Harekatı’n ilişkin süreci değerlendiren Başkan Toklu, “Bir son değil, 120 saatlik bir ara” dedi. Başkan Toklu “Ülkemizin güneyinde gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı, Amerikan heyeti ve bizim hükümetimiz temsilcileri, Cumhurbaşkanımız önderliğinde olmak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin sonucunda 120 saatlik yani 5 gün boyunca yapılan müdahaleye ara verilmesi kararı alındı. Dün Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ifade ettiği gibi bu ateşkes değil 120 saat boyunca ara verilmesi durumudur. Sürecin devam edip etmeyeceği de bu 120 saatin sonunda belli olacak. Tabi iç ve dış politikalarda dahil olmak üzere ülkemizde oynanan oyunlar tarihten bu yana devam etmiştir. Bu bir süreçtir ve bu dün olduğu gibi bugün de olmaktadır. Yarın da olacaktır. Bizler Türk milleti olarak birlik beraberliğimizi en üst seviyede gösterdik. Bu zor günlerde milli beraberlik duygumuzu bir kez daha sergiledik. Başta cephede mücadele veren Mehmetçiklerimiz olmak üzere tüm ordumuza güç diliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin daha kuvvetli olmasını temenni ediyorum. Dün de dile getirildiği gibi bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, bu bir ateşkes değil sadece müdahaleye 120 saat süreyle verilmiş bir aradır” şeklinde konuştu.

ALANYA’DA SEÇİM HEYECANI 2020’DE

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) kongre takvimi belli oldu. Başkan Toklu Alanya ilçe teşkilatında da 2020 yılı içerisinde genel kurula gidileceğini ifade etti.

‘KENDİ EKİBİNİ KURMASI DOĞALDIR’

Son süreçte ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni gündemine alan ve ortaya atılan istifa iddialarını değerlendiren Toklu “Hüseyin hocam alanında kendini ispatlamış, güzel çalışmalara imza atmış, hem tecrübeli bir yöneticimiz, hem de başarılı bir doktorumuzdur. Hüseyin hocamla açıklandığı tarihten itibaren birçok kez istişare etme fırsatı bulduk. Hastaneden bize gelen sıkıntıları masaya yatırıp sorunları çözmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Hüseyin hocamız göreve geldiği günden bu yana sorunlara ve hastanemize ilişkin güzel analizler yapmış, sorunlarla alakalı hızlı çözümler üretmiş. Bizler de halkımızdan gelen hastane ile ilgili bilgileri hocamıza aktardık. Sürecin detaylandırılması noktasında kendilerine fikirlerimizi sunduk. Kendisi de hızlı bir giriş yaptı çalışmalarına da devam ediyor. Tabi,i ki her idareci kendi ekibi ile çalışmak ister. Bunun kadar doğal bir şey yok. Sonuç olarak bunlar birer takım işi, takım ruhu. Biz de bu anlamda saygı duyarız. Tüm yöneticilerden istifa istenmesi gibi bir durum ise söz konusu değil. Sadece hocamızın çalışmak istediği şartları sunup bu şartların en iyi şekilde yerine getirilmesi için bir çalışma yaptı. Biz hocamızın her zaman arkasındayız. Yaptığı çalışmalarda bu güne kadar desteğimizi verdik. Bundan sonra da yapacağı çalışmalarda teşkilat olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

‘ONKOLOJİ EN KISA SÜREDE ALANYA’DA’

Sağlık alanında Alanya ve mahallelerine sunmuş oldukları hizmetleri aktaran Toklu “Alanya’nın Payallar Mahallesi’ne kazandırılacak 200 yataklı hastanemiz için yol çalışmalarına başladık. En kısa zamanda da temeli atılacak. Yine bildiğiniz üzere Konaklı’da vatandaşa hizmet sunan diş hekimliğimiz mevcut. Alanya’nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sağlığın her alanında hizmetin en iyisini verebilmek için hem fiziki şartlarını iyileştirmek, hem de yeni projeler üretmek noktasında hükümet olarak biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah onkoloji merkezini de yer tahsisinden sonra en kısa sürede Alanya’mızda hayata geçireceğiz. Sadece Alanya da değil, Gazipaşa’da Gündoğmuş’ta daha sonra Taşkent, Anamur ve Manavgat’ta da sağlık hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturulacağız” ifadelerini kullandı.

‘RANDEVU ÇİLESİ SON BULACAK’

Başkan Toklu hastanede yaşanan randevu yoğunluğuna değinerek “Yalnız Alanya’ya değil, yakın ilçelerimize de hizmet verdiğimiz için randevu ile ilgili büyük bir talep var. Bu talebi karşılayabilmek için de geçtiğimiz günlerde hocamız ile görüştük. Bazı birimlerde saat 17.00’dan sonra da randevu verilerek, biriken randevuları eritmeye çalışacağız. Daha sonra aynı yoğunlukta devam ederse farklı çözümler arayıp bulacağız” dedi.

‘HASTANE KANTİNİ YOLDA’

Hastanedeki kantin krizine de değinen Toklu “Hastane kantininin hızlı bir şekilde boşaltılıp, yerine tekrar ihale yapılması gerekiyor. Elbette ki bu bir hukuki süreç ve itirazın sonuçlanıp tekrar ihaleye çıkması için belli süreçler var. Onunla ilgili Antalya ve Alanya sağlık müdürlüklerine bağlı hastane kadrosu hukuki boyutta çalışmaları yapıyor. Bize de bu konuda vatandaşlardan çok talep geliyor. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılıp vatandaşların hizmetine açılacak” dedi.

‘TÜNELLERDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK’

Yayla yollarında yapımına başlanan tüneller ve çevreyolunun tamamlanması noktasında süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Toklu “Hizmete giren 3 tünelimiz, hizmete girmeyen de 1 tünelimiz var. Bugün mahalle başkanlarımıza da ifade ettik. O bölgede asfalt dışında kalan Sarımut köprüsünden 1. tünele kadar stabilize çalışmalarımız devam ediyor. İçerde havalandırma ve elektromekanik sisteminin yapılmasıyla ilgili de geçtiğimiz haftalarda il başkanımıza ve milletvekillerimize, bakanımıza sunduğumuz bir dosya vardı. Bunun neticesinde il başkanımızın, milletvekillerimiz ve bakanımızın oluşturmuş olduğu heyet ulaştırma bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. İnşallah ilerleyen dönemlerde çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi ve 4 tünelimizin de açılması bizim önceliklerimiz arasında, süreci yakinen takip ediyoruz. Bizim önceliğimiz Kuş Yuvası tünellerimizin tamamlanması, Alanya çevre yolunun 2. etabının tamamlanması ve inşallah Yeniköy Barajı ile ilgili yarım kalan hizmetin de hızlıca tamamlanmasıdır. İlçe teşkilatı olarak raporlarımızı, dosyamızı gerekli yerlere sunduk. Başta bakanımız olmak üzere de milletvekillerimiz takibini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ YENİ BİR İL DEĞİL’

Türkiye’nin yeni bir il gündemi olmadığını ifade eden Toklu “İl konusu Alanya’nın yıllardır gündeminde. Biz hiçbir zaman il ile ilgili popülist bir siyaset yapmadık. En kritik seçimlerde dahi il yapılması ile ilgili vatandaşın duyguları ile oynayıp, bunu masaya getirmedik. Tabi ki teşkilat olarak Alanya’nın il olmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ve istenenleri dile getiriyoruz. Ama şu anda ülke gündeminde mevcut bir il yapmak eylemi söz konusu değil. Hem ekonomik anlamda, hem de dış güçler, iç güçler anlamında farklı gündemlerimiz var. Ülkede il sayısında bir artış gündeme gelirse de hep birlikte bunun baskısını, çalışmasını yaparız” ifadelerini kullandı.

‘MAĞDURİYET YAŞANMASIN DİYE TAKİPÇİSİYİZ’

Caddelerin devirleri noktasında emekçilerin tedirginliklerine dikkat çeken Toklu, Başkan Böcek’in emekçilerin büyükşehir bünyesinde çalışmaya devam edecekleri yönündeki demecini değerlendirdi ve “Şimdi burada yolların verilmesiyle ilgili talepte bulunan Alanya Belediyesi ve bu isteği karşılayan da Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir. Bizim için önemli olan da bu caddelerde çalışan vatandaşlardır. Yolu Alanya belediyesi istiyor, büyükşehir de devri gerçekleştiriyor. Devri gerçekleşen caddelerde çalışan 200’ü aşkın vatandaşımız var. Sadece Atatürk caddesi değil, çoğu caddenin alınması için talepte bulunuldu. Bu caddelerde hizmet veren çalışanlarımızın şartlarının korunması lazım. Sayın Böcek’in geçen günlerde bir açıklaması vardı, “Büyükşehir bünyesinde bu vatandaşlarımız çalışmaya devam edecektir” diye. Ama Antalya Gazipaşa’dan Kaş’a kadar her yeri bünyesinde bulunduran bir büyükşehir. Önemli olan bu vatandaşların mağdur olmaması. Aynı ilçe sınırları içerisinde aynı hizmetlere devam etmesi. İnşallah bu vatandaşlarımız mağdur olmazlar. Mağdur olmamaları için de sürecin takipçisi olacağız. Sonuç olarak bu insanları oy deposu olarak görmek doğru değil. Bu insanların aileleri, çocukları ve kendileriyle birlikte mağdur olacak yakınları var. Böyle şeyler olmaksızın bu sürecin atlatılması şart. CHP’nin de bu noktada üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

‘BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞEN BİR DURUMDU’

Yerel seçim sürecinde ittifak öncesi ve sonrasını, aday olmak istediği yönünde ortaya atılan iddiaları değerlendiren Toklu “2 Aralık 2017 tarihinde ilçemizde kongreyi yaptığımızda bizim tek hedefimiz vardı. O da genel seçim sonrası Alanya Belediyesi’ni Ak Parti ile buluşturmaktı. Bizim gayemiz birilerini belediye başkanı yapalım, birileri ile seçimi kazanalım değil. Ak Parti’li bir belediyeyle birlikte Alanya’yı ak hizmetlerle buluşturmak. Kendi şahsım nezdinde belediye başkanlığı düşüncesi ile bu yola çıkmadık. Tabi süreç gereği kamuoyunda belediye başkan aday adayları arasında bizim de ismimiz lanse edildi. Ama sadece bizim değil partiden birçok kişinin de ismi kamuoyunda konuşuldu. Bu tamamen bizim dışımızda, kamuoyu genelinde gelişen bir süreçti. İttifaka gelirsek Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde uygulandığı gibi Alanya’da da uygulanacağı söylendi ve bizler de bu talimata uyduk. O gün zaten bizim belediye başkanı olalım diye çıktığımız bir yol yoktu. Bugün de çıktığımız bir yol yok. Çünkü siyasette yapılan hesapların hiçbir zaman tutmadığını en iyi bilenlerdeniz. Önemli olan verilen görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek. Samimi bir şekilde yerine getirebilmek. Ben yaklaşık 11 yıldır partinin içerisinde aktif bir şekilde görev almaktayım. Farklı kademelerde bulundum. Bu güne kadar hangi görev verildiyse de o görevi en iyi şekilde yerine getirdim. Bizim lidere olan sadakatimiz, partiye ve davaya olan bağımlılığımız her zaman devam edecektir” ifadelerini kullandı.