Toklu'dan 'Ayşenur davası' yorumu

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, geçtiğimiz gün Alanya’da intihar eden Ayşenur Güven’in ölümünden sorumlu olan amcasının oğlu Selahattin S.’nin tekrar tutuklanma kararının ardından konu hakkında açıklama yaptı. Toklu, kadına yönelik şiddete artık bir son verilmesini gerektiğini belirterek tüm teşkilat mensupları adına ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Toklu şu ifadeleri kullandı: “Toplum olarak son günlerde ne yazık ki üzülerek kadınlarımıza yönelik cinayet ve şiddetlerin git gide artarak çoğaldığını görüyoruz. Bu durum karşısında gerçekten söylenecek söz, verecek tepki bulamıyorum. Ancak net olan doğru olan tek bir şey var, hep birlikte kol kola birlik olarak kadınlarımıza yönelik bu şiddet ve cinayetlere artık birileri dur demeli ve bunlara bir son vermeliyiz. Ne mutlu ki bu hususta Alanya dediğimizde bugün Ayşe Güven kardeşimizin intiharına sebebiyet veren şahıs hakkında tekrardan tutuklama kararı çıkarıldı. Bu kararların daha da artarak kadınlara şiddete teşebbüs edenlerin dahi yaptırımlarla davranışlarından kaçınacak hale gelmesi gerekmektedir. AK Parti Alanya İlçe Başkanı olarak ve tüm İlçe Teşkilatı mensupları olarak kadına yönelik her türlü şiddet girişimine karşı kadınlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. Nasıl ki ‘Cennet annelerimizin ayakları altındadır’ dendiyse toplumsal ahlakın ve düzenin baş direği kadınları toplumda gerektiği yerlere çıkarmalıyız. Bu konuda tüm sorumlulukları alarak sivil toplum kuruluşları ve örgütler ile birlikte hareket ederek kadına şiddetin azaltılması yönünde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.