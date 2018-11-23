Toklu'dan 24 Kasım mesajı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mimar Mustafa Toklu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü ve büyük Türkiye için yapılan çalışmalarda etkin rol alacak bireylerin, dünyada da ülkemizi başarıyla temsil edecek gençlerimizin yetiştirilmesinde en belirleyici unsur; şüphesiz öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın cefakâr mensuplarıdır. Ülkemizin geleceğini yetiştirecek eğitimcilerin ve onların uyguladıkları eğitim sisteminin önemi hiç şüphesiz sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir gelecek için çok değerlidir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren; sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdırlar. Öğretmenlerimiz bizlere her şeyi öğrettiler ama onlara nasıl teşekkür edeceğimizi öğrenemedik. Çünkü onlara ne kadar teşekkür etsek az geliyor. Bu duygu ve düşüncelerle; aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:03