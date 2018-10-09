Toklu ziyaret turunda

Ak Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya'ya yeni atanan kurum müdürlerini ziyaret et

Toklu ziyaret turunda
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve ekibi ziyaret turuna çıktı. Toklu ve yönetimi ilk olarak Alanya’ya Tapu Müdürü olarak atanan Murat Yiğit'i ziyaret etti. Yiğit'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Toklu, Ak Parti olarak Müdür Yiğit'le uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Başkan Toklu ve ekibi daha sonra Alanya Müftülüğü’ne giderek yeni atanan Müftü İhsan İlhan'ı ziyaret etti. Dr. İhsan İlhan'a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Toklu, Alanya Göç İdaresi Müdürü Rıfat Çetinkaya'yı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Çetinkaya ise ziyaretleri için Toklu ve ekibine teşekkür etti. Kiriş’e ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, yönetim kurulu üyeleri Ferit Yücel Ergün ve Hüseyin Uçkaya eşlik etti.

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