Toklu yerel seçim kampında

Haber: Alper KUTAY

KAMPA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konuşmacı olarak katılması bekleniyor. Toplantıda Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da yer alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) 2019’un Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bugün başlayacak ve 3 Ekim’e kadar sürecek olan Ak Parti Genel Merkezi’nde il ve ilçe başkanlarının katılacağı bir kamp düzenlenecek. Ak Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında gerçekleştirilecek kampta il ve ilçe başkanları ile yerel seçim süreci değerlendirilecek. Ayrıca yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da kampa konuşmacı olarak katılması bekleniyor. Genel Merkez’de 3 gün boyunca sürecek olan yerel seçim değerlendirme kampına Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katılacak.