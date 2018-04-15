Toklu'ya Güzelbağ'da yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY
CUMARTESİ günü Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya milletvekillerini ağırlayan Toklu, dün de ekibiyle birlikte Alanya kırsalına giderek halkla buluştu. Güzelbağ Mahallesi'ne giden Toklu, burada hem vatandaşın sorunlarını dinledi, hem de Gençlik Kolları Mahalle Başkanı Mümin Güleç'in düğün törenine katıldı. Toklu, Güzelbağ'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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