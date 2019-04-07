Toklu'ya Arınç'tan tebrik

AK Parti İlçe Teşkilatı'nda bugün hareketli bir gün yaşandı. İlçe teşkilatı iki önemli konuğu birden ağırladı. Türk siyasetine yarım asır hizmet veren 22. Dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Bülent Arınç taziye münasebetiyle geldiği Alanya’dan Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Arınç’ı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi tam kadro karşılarken, aynı gün Alanyaspor-Bursaspor maçı için Alanya’ya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ak Parti İlçe Teşkilatı'ndaydı. Başkan Aktaş, Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın yeni hizmet binasını çok beğendiğini ifade ederek, “Emeği geçen başta Mustafa başkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Bülent Arınç da Ak Parti'ye verdiği hizmetler için Mustafa Toklu ve ekibini kutladı. Toklu, konuklarına Alanya'ya özgü armağanlar vererek ziyaretleri için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 00:41