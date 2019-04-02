Toklu ve Türkdoğan’dan seçim analizi

AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı’nın üstün gayretleri ve halkın teveccühü ile Cumhur İttifakı’nın Alanya adayı olan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i yeniden Alanya Belediye Başkanı yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Mustafa Toklu, “Bu süreçte Cumhur İttifakı ruhunun Türkiye’deki en güzel örneklerinden biri Alanya’da sergilendi. Bu uyumu sağlayan başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’a, meclis üyesi ve meclis üyesi adaylarına, sandık kurullarına, mahalle başkanlarına, kadın ve gençlik kollarımıza, gönüllülerimize, oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 5 yıllık görev süresinde birçok projeyi Alanya’mıza ve Antalya’mıza kazandıran Menderes Türel’e de hizmetleri için teşekkür ederim. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na da çok teşekkür ederim” dedi.

'TÜREL'İN YENİLGİSİ BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ'

31 Mart Yerel Seçimleri’nin Alanya sonuçlarını değerlendiren MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden seçilmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, “Seçim çalışmalarımızda bizlere destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Zaferin yanında üzüntüyü de yaşadıklarını dile getiren Türkdoğan, şöyle konuştu: “Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Ak Parti İlçe Başkanımız Mustafa Toklu’ya ve Ak Parti’nin her kademesinde görev yapan herkese, Cumhur İttifakı ruhuyla vermiş olduğumuz mücadelede sundukları katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları tabi ki içimizde bir burukluk oluşturdu. Bu anlamda zaferin yanında üzüntüyü de yaşadık. Önümüzdeki 5 yıl MHP’nin üretken belediyecilik anlayışını yeniden temsil edecek olan belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibini kutluyor ve başarılar diliyorum.”