Toklu ve Türkdoğan buluştu

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, dün Atatürk Bulvarı üzerindeki Hancı Pastanesi’nde ekipleriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. İttifak noktasında nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı sorulan Toklu ve Türkdoğan, Ak Parti ile MHP’nin en üst düzeyde alacakları karara saygılı olacaklarını, seçimlere de ittifak kararına göre hazırlanacaklarını ifade ettiler.