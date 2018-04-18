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Toklu ve ekibi Şahin'e başarı diledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi, geçtiğimiz haftalarda Atatürk Spor Salonu'nda yapılan seçim sonucunda yeniden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanı seçilen Mehmet Şahin ve Yönetim Kurulu ekibini ziyaret etti

Toklu ve ekibi Şahin'e başarı diledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi, geçtiğimiz haftalarda Atatürk Spor Salonu'nda yapılan seçim sonucunda yeniden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanı seçilen Mehmet Şahin ve Yönetim Kurulu ekibini ziyaret etti

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:28
Toklu ve ekibi Şahin'e başarı diledi
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ALTSO binasındaki kendi odasında Toklu ve ekibini ağırlayan Şahin, nezaket ziyaretleri için Toklu ve ekibine teşekkür ettikten sonra başarı dileklerinde bulundu.

ŞAHİN'E BAŞARILAR DİLEDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya Başkanı Mustafa Toklu, ALTSO binasında yaptığı açıklamasında, "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) bir seçim süreci atlattı, bu seçim sürecinde de üyelerimiz, Mehmet Şahin başkanımızla bir dönem daha devam etme kararı aldı. Üyelerimizin almış olduğu karar sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı olarak hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik, hemde önceki çalışmaların teşekkür etmek, bundan sonraki çalışmalarında da hem ALTSO hemde diğer sivil toplum örgütlerinin yanında olduğumuzu belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Sayın Mehmet Şahin'in ve yönetim kurulu üyelerine birkez daha bundan sonra ki süreçte başarılar diliyoruz." dedi.

TOKLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, nezaket ziyaretinde bulunan Mustafa Toklu ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ettikten sonra, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Mustafa başkan Alanya'da geçmişte AK Parti'de farklı kademelerde görev yaptı daha önce Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı'na kadar görev yaptı, Alanya'da ilk defa yükselme gösterdi. Biz Toklu ve ekibinin çalışmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu dönemde de köylerde ve merkezde sürekli olarak kendisi de mimar olduğu için ticari konularda da sürekli istişare ediyoruz. Bu dönemde yönetim kurulunda ki arkadaşlarla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hepsini de ayrı ayrı kutluyorum, ziyaretlerinden dolayı da kutluyor, kendilerine ayrıca başarılar diliyorum." dedi.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAkpMustafa TokluAtatürk Spor Salonu
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