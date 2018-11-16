Toklu ve Çorbacı kahvaltıda buluştu

31 MART 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi Alanyada siyasi partilerin belediye başkan adaylarının kimler olduğu kamuoyu ve parti tabanları tarafından merakla beklenirken, Ak Partide adaylığının kesinleştiği konuşulan İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile aday görüşmelerine devam eden CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, dün kahvaltıda buluştu. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Yalçıner Kuyumculuk sahibi olan dostu Kemal Yalçıneri ziyarete geldiğini, o sırada Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile karşılaştığını söyledi. Toklunun adaylığının kesinleştiği yönündeki haberler üzerine hayırlı olsun dileklerini de ilettiğini belirten Çorbacı, Seçim sürecinde her parti ve aday kendi stratejisini yapacak. Seçimler çok seviyeli, düzeyli ama çetin geçeceğe benziyor. Alanya hepimizin. Biz de siyasetçiler olarak elimizden geleni yapacağız. Herkes savaşacak. Kim kazanırsa hayırlı uğurlu olsun dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da yaptığı değerlendirmede, Sabah Sefa Başkanla rastlaştık. Hem kahvaltı yapıyoruz, hem de Alanya siyasetini konuşuyoruz. Her siyasi parti ve aday seçimi kazanmak için çalışacak. Seviyeli, düzgün, düzeyli bir seçim süreci yaşanması en büyük temennimiz' diye konuştu.