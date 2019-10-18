Toklu vatandaşı dinledi: Başkanvekili Kiriş de katıldı

TOPLANTIYA Ak Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve Alanya Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Kiriş ile çok sayıda mahalle başkanı da katıldı. İlçe Teşkilatı’ndaki Mevlüt Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda mahallelerdeki birçok sorun masaya yatırıldı ve çözüm önerileri görüşüldü. Mahalle başkanları yapılan hizmetler için Başkan Toklu’ya teşekkür ederken, Alanya Belediye Başkanvekili olan Mehmet Ali Kiriş’e de hayırlı olsun dileklerini ilettiler.