Toklu Politika Kulisi'nde
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekrana gelen Politika Kulisi’nde gündemdeki soruları yanıtlayacak
POLİTİKA 18.10.2019, 00:07
DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Programda izleyicilerin canlı yayında ilettikleri sorular da Toklu tarafından yanıtlanacak. Ak Parti’deki kongre süreci, bulvar ve caddelerin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Belediyesi’ne devri, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ikinci dönem çalışma performansı da Toklu’ya sorulacak.
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