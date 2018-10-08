Toklu önde Şahin takipte

ADALET ve Kalkınma Partisi’nin (Ak Parti) Cikcilli ve Fığla Mahalle Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla bölge halkına aşure ikramında bulundu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı aşure etkinliklerine Ak Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri de katılım sağladı. Vatandaşla sohbet edip taleplerini dinleyen yönetim kurulu üyeleri, talepleri en kısa sürede ilgili kurumlara aktaracaklarını söyledi. Öte yandan Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’da 8 gün önce başlayan “Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı ankette kıran kırana bir yarış var. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun yüzde 28’le önde gittiği ankette ALTSO Başkanı Mehmet Şahin yüzde 25’lik oy oranı ile ikinci sıradaki yerini korudu. Abdullah Sönmez’in yüzde 19’la üçüncü sırada yer aldığı ankette Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7, Mustafa Berberoğlu ise yüzde 4’lük oy oranına ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 21:55