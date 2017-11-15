Toklu mesaiye yeni büroda başlayacak

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresine tek listeyle girmesi kesinlik kazanan Mimar Mustafa Toklu'nun ilk icraatı belli oldu. Halen Mola Kavşağı, Yayla Yolu üzerinde faaliyet gösteren Ak Parti İlçe Teşkilatı bürosunun yerini değiştireceği öğrenilen Toklu'nun yer arayışlarına başladığı da gelen haberler arasında. Mevcut büronun yetersiz olduğunu, yeni kiralanacak büronun daha geniş olmasına özen göstereceği belirtilen Toklu'nun, çevreyolu üzerinde çok sayıda boş ve uygun ofis bulunmasına rağmen vatandaşın kolay ulaşımı için büroyu şehir merkezinden kiralayacağı ifade ediliyor.

LİSTE ŞEKİLLLENMEYE BAŞLADI

Yeni büroda kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarına da ayrı odalar olacağı, ayrıca 25 kişilik yeni yönetim kurulunun toplantı yapacağı geniş bir salonun da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine haber gönderip yeni büro arayışlarına başlanmasını isteyen Toklu bir yandan da liste hazırlıklarına devam ediyor. Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve mahalle başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yapacak olan Toklu'nun ayrıca partiye uzun yıllar hizmet etmiş isimler ile de görüşerek listesini şekillendirmeye başladığı gelen haberler arasında.