Toklu: ‘Listede sürpriz isimler olabilir’

Haber: Alper KUTAY

BELEDİYE meclis listesini MHP ile kurulan Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’le birlikte yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruları yanıtlayan Toklu, “Meclis listelerinin nasıl şekilleneceği ile ilgili genel merkezimizden bir açıklama gelmedi. Ama biz her iki ihtimali de değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis listesini oluştururken hem partimizin hem de toplumun beklediği kriterleri göz önüne alıyoruz. Listede kadın ve gençlere ağırlık vereceğiz. Listenin ayrı mı yoksa birleşik mi olacağı son hafta şekillenebilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 18:33