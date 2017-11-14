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Toklu liste hazırlığına hemen başladı

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresine tek listeyle Mustafa Toklu'nun girmesi kesinleşirken, Ankara'dan Alanya'ya dönen Toklu liste hazırlıklarına başladı

Toklu liste hazırlığına hemen başladı

Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresine tek listeyle Mustafa Toklu'nun girmesi kesinleşirken, Ankara'dan Alanya'ya dönen Toklu liste hazırlıklarına başladı

14 Kasım 2017 Salı 22:23
Toklu liste hazırlığına hemen başladı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (Ak Parti) yaklaşık bir aydır devam eden "başkan adayı kim olacak?" sorusunun düğümü geçtiğimiz Pazartesi günü çözüldü. Geçen ay yapılan parti içi mülakat için Alanya'ya gelen İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş, parti yöneticilerine "Kimi ilçe başkan adayı görmek istiyorsunuz?" diye sormuştu. Mülakat sonucunda Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ ismi ön plana çıkarken, Sümer ve Köktaş'ın hazırladığı raporu inceleyen Ak Parti Genel Merkezi, üç ismi önceki gün Ankara'ya davet etti. Pazartesi günü Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş tarafından mülakata alınan üç isim, 2019 hedeflerini anlattı.
İSTİŞARE EDEREK HAZIRLAYACAK
Yaklaşık 3 saat süren mülakat sonrası Ataş ve ekibi kararını açıkladı. 2 Aralık'ta Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kongreye Mustafa Toklu'nun tek listeyle gireceği bildirildi. Toklu, "Bir aydır devam eden bir süreçti. İnşallah bizi bu göreve layık gören parti büyüklerimizi mahcup etmeden, birlik beraberlik içerisinde, herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet edeceğiz" dedi. Liste hazırlıklarına başlayan, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Alanya Belediye Meclisi üyeleri, mahalle başkanları ve sivil toplum örgütleriyle istişare ederek bir yönetim oluşturmak için kolları sıvayan Toklu'nun 25 kişilik yönetimine yazacağı isimleri belirlemeye başladığı öğrenildi. Ankara'dan Alanya'ya dönen Toklu'nun, partide geçmişten bugüne görev yapan tüm isimleri tek tek ziyaret edeceği ve 2019 haritasını çizmeye başladığı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe TeşkilatıMustafa Toklu
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