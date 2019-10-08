Toklu kurum müdürleriyle buluştu
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bazı kurum müdürleri ile mini bir toplantı gerçekleştirdi
POLİTİKA 08.10.2019, 17:26 08.10.2019, 17:59
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, çalışmalarına devam ediyor. Başkan Toklu bugün Alanya’nın bazı kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Alanya Orman Müdürü Yücel Sönmez, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Yağdır’ın katıldığı toplantıda yapılacak çalışmalar görüşüldü. Eğitim, sağlık ve diğer konularda önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar, kurum müdürleri ve Başkan Toklu tarafından değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
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