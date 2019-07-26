Toklu Kızılay’ı ağırladı

Alper Kutay

BAŞARILI çalışmalarından ötürü Kızılay’ın Alanya’daki yetkililerine teşekkür eden Toklu, “Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan ‘insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik’ çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışıyor. 11 Haziran 1868’de Abdullah Bey tarafından kurulan bir hayır kurumu olan Kızılay’ın her zaman destekçisiyiz” dedi.