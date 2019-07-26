Toklu Kızılay’ı ağırladı

Türk Kızılay Alanya Şubesi yöneticileri, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu makamında ziyaret etti

Toklu Kızılay’ı ağırladı
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Alper Kutay

BAŞARILI çalışmalarından ötürü Kızılay’ın Alanya’daki yetkililerine teşekkür eden Toklu, “Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan ‘insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik’ çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışıyor. 11 Haziran 1868’de Abdullah Bey tarafından kurulan bir hayır kurumu olan Kızılay’ın her zaman destekçisiyiz” dedi.

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