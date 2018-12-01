Toklu için bugün son gün

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylığı süreci sona eriyor. 5 Kasım’da başlayıp 16 Kasım’da sona eren belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecinde Alanya’dan hiçbir başvuru olmamıştı. Belediye meclis üyelikleri için 3 Aralık Pazartesi gününe kadar başvuru süreci devam edecek. 18 Kasım’da Türkiye genelinde ve Antalya’da yapılan elektronik temayülde Alanya adayı olarak İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun isminin ön plana çıktığı belirtilirken, Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca aday olacak ilçe başkanlarının 1 Aralık Cumartesi günü, yani bugün istifa etmeleri gerekiyor.

TÜREL VE ÇELİK BAŞVURMAYACAK

Belediye başkan adayı olacak milletvekilleri için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Aday adayı olmak isteyen ilçe başkanları ve kamu görevlileri için Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı son başvuru tarihi 1 Aralık, yani bugün. Ak Parti’de örneğin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik gibi mevcut belediye başkanları aday adayı başvurusunda bulunmayacak. Kanuni şartları taşımayanlar, parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler, ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirilenler, Ak Parti milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece hısımları da aday olamayacak.

TOKLU ANKARA’DAN HABER BEKLİYOR

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz önceki gün Antalya’ya çağrılıp istifası alınırken, adaylığının da tebliğ edildiği öğrenildi. Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da aday olması veya gösterilmesi halinde en geç bu akşam saat 17.00’ye kadar istifa etmesi gerekiyor. Dün Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Konya’ya giden ve konu hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Toklu, adaylık için istifa etmesi gerektiği konusunda kendisine bir tebligat gelmediğini, halen Arjantin’de olan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşünde yapacağı ilçe belediye başkan adayları açıklama toplantısına odaklandıklarını söyledi.

