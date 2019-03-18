Toklu: Hizmet kervanımız sürecek

MİTİNGE Alanya’dan Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile onlarca özel araç ve otobüsle yüzlerce partili ve vatandaşla birlikte katıldıklarını söyleyen Toklu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002’den beri Alanya’ya olan özel ilgisi devam ediyor” dedi.

YENİ DEVLET HASTANESİ GELİYOR

Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon liralık yatırım yapıldığını belirten Toklu, “Antalya, Serik, Elmalı ve Alanya olmak üzere toplamda 4 bin 750 kişilik 5 adet yükseköğrenim yurdu daha açılacak. Antalya'ya, Alanya'ya, Serik’e ve Manavgat'a Gençlik Merkezleri ve çeşitli branşlarda spor tesisleri yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti iktidarının eseridir” diye konuştu. Alanya’ya toplamda 450 yataklı devlet hastanesi daha kazandırılacağını ifade eden Toklu, “Sarıveliler-Taşkent-Alanya ayrımı yolu bu yıl tamamlanıyor. Konaklı-Güzelbağ yolu da bu sene bitiyor. Alanya Doğu Çevreyolu’nu gelecek sene tamamlıyoruz. Manavgat-Alanya ayrımı, Akseki yolu ve güzergahtaki 4 adet çift tüp tünel ile köprülerde çalışmalarımız şu anda devam ediyor” dedi.

‘YENİ YOLLAR HİZMETE GİRECEK’

Alanya ayrımı Hadim yolunu ise 2 yıla kadar kullanıma açacaklarını ifade eden Toklu, “Antalya-Alanya Gazipaşa yolu ile Gökçebelen Tüneli’ni de 2 yıla kadar hizmete sunuyoruz” diye konuştu. Antalya’ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük gayretleriyle kazandırıldığını ifade eden Toklu, “Geçtiğimiz yıl Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 milyon 215 bin yolcu rekorunu kırdı, bu rakam her yıl da artıyor” dedi. Antalya’da Menderes Türel, Alanya’da Adem Murat Yücel’in yeniden seçimi alacağını, halkın ilgisinden çok memnun olduklarını söyleyen Mustafa Toklu, “Antalya ve Alanya halkının teveccühleriyle 1 Nisan sabahından sonra hizmet kervanımız aynı şevk ve azimle devam edecek” mesajı verdi.

