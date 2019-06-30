Toklu gençlikle buluştu

BİRLİKTE güzel ve başarılı bir dönem geçiren Toklu ve arkadaşları buluşmada eski günleri yad etti. Çevreyolu üzerindeki Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı binasının teras katında gerçekleşen buluşmada, gündeme dair sohbet edildi. Aktif siyasete 2010 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan Mustafa Toklu, daha sonra Ak Parti İlçe Başkan Aday Adayı olmuş, aday gösterilmeyince Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev almış, ardından Ak Parti İlçe Başkanı seçilmişti.