Toklu esnafla buluştu

KASIM ayının ortalarına doğru isminin Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, esnafla buluşma toplantılarına devam ediyor. Sahaya erken inen ve halkın nabzını tutan Toklu’nun dünkü adresi, Cikcilli Mahallesi girişindeki Çiftlik Gurme Şarküteri oldu. Cikcilli esnafı Nazmi Karakan ile Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş’ın organize ettiği kahvaltı etkinliğine, Ak Parti yöneticilerinin yanı sıra mahalle esnafı da katıldı. Burada Ak Parti’nin geride kalan 16 yılda Alanya merkez ve civar mahallelerine yaptığı hizmetleri anlatan Toklu, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti’ye güçlü bir destek beklediklerini söyledi. Toklu ayrıca haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını da parti bürosunda geniş katılımla gerçekleştirdi. Öte yandan, Ak Parti’nin çevreyolu üzerinde başlattığı yeni parti binası inşaatında sona gelindiği öğrenildi. Ak Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri parti binasında inceleme yaptı.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 22:06