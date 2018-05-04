Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102483
ALTIN
179.369
DOLAR
4.2522
STERLİN
5.7584
EURO
5.0890
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En kısa zamanda değiştirin...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...

Toklu ekibiyle imza attı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı.

Toklu ekibiyle imza attı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:06
Toklu ekibiyle imza attı
banner404

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı. Alanya Adliyesi içerisindeki İlçe Seçim Kurulu'na sabah saatlerinde giden Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için imza attı. Toklu, ‪"Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Başkan Adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için imzalarımızı ilçe seçim kurulumuzda attık." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
24 HaziranTokluMustafa TokluAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parti başkanları destekleri Dim TV'den canlı yayınla paylaştı
Parti başkanları destekleri Dim TV'den canlı yayınla paylaştı
Kurtoğlu basınla buluştu
Kurtoğlu basınla buluştu
Çavuşoğlu Gazipaşa'ya geldi
Çavuşoğlu Gazipaşa'ya geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim