Toklu ekibiyle imza attı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı. Alanya Adliyesi içerisindeki İlçe Seçim Kurulu'na sabah saatlerinde giden Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için imza attı. Toklu, ‪"Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Başkan Adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için imzalarımızı ilçe seçim kurulumuzda attık." dedi.