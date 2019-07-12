Toklu'dan yol açıklaması: ‘Çalışmalar durmadan devam edecek’

Alper KUTAY

ALANYA-Taşkent yolu, Alanya-Gazipaşa ayrımı, Taşkent-Hadim Yolu olarak yeniden projelendirilerek ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanan 65 kilometrelik yolda şantiyeler ödenek sıkıntısından dolayı ‘paydos’ dedi. 2011 yılında ihale edilen Kuşyuvası Yolu'nda yapımına başlanan 20 tünelden 10'u tamamlanarak hizmete girerken, kalan tünellerde ise çalışmalar bitmek bilmedi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı ve Lütfi Elvan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, daha sonra ödenek sıkıntısı nedeniyle firma çalışmaları yavaşlattı.

YOLU KULLANAN SÜRÜCÜLER İSYANDA

Projeye göre 65 kilometrelik yolun 20 kilometresi, 20 tünelle aşılması ve yolun 2021 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Yolun Alanya sınırlarında kalan ve Çayarası Yaylası bölgesinde yoğunlaşan çalışmalarda ödenek sıkıntısına kadar ciddi bir ilerleme sağlanmıştı. Bölgede iki tünel aydınlatma ve havalandırması olmamasına rağmen araç trafiğine açılırken, diğer tüneller ile yol çalışmaları yarıda kaldı. Devam eden çalışmalar ise ağır aksak ilerliyor. Çayarası-Konya yolunda çalışmalar nedeniyle bozulan ve toz toprak içinde kalan yollar sürücüleri isyan ettiriyor. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Toklu, Kuşyuvası Yolu, Yeni Çevreyolu’nun 2. ve 3. etapları ile Yeniköy Barajı’nın acil projeler olduğunu ifade ederek, Ankara ziyareti ile konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

BATI ALANYA’YA HASTANE GELİYOR

Payallar Mahallesi’ne yapılacak yeni hastane için çalışmaların sürdüğünü belirten Toklu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başhekim atamasına ilişkin sürecin Sağlık Bakanlığı nezdinde tamamlanmadığını kaydetti. Toklu, "Geçtiğimiz günlerde batı bölgesinde yapılacak hastane ile ilgili bakanlıktan proje grubu mühendis geldi ve yerinde birtakım tespitler yapıldı. Onun projelendirilmesi ve ihaleye hazır hale getirilmesi ile ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor ve bakanlığımızın kendi bünyesinde yapacağı bu ihale ile birlikte de inşallah batı bölgemize de yeni bir hastane Devlet Hastanesi kazandıracağız" dedi.