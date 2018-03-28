Toklu'dan yerelde ittifak açıklaması!

"ALANYA halkı net olarak bilmelidir ki, gündemde yerel seçimleri de kapsayan bir ittifak yoktur" diyen Toklu, şöyle konuştu: "Parti büyüklerimiz, Ak Parti Genel Merkezi nezdinde bir değişiklik yapmadığı sürece ve yeni bir protokol ile karar alınmadığı sürece yerelde ittifak olmayacaktır. Yapılan ittifak, milli menfaatler doğrultusunda, devlet bütünlüğünü ve birliğini sağlamaya yönelik yapılmış hayırlı bir ittifaktır. Amacı ve maksadı ortadadır. Bunu farklı noktalara çekmek, farklı olmayacak kapsamlarda genişletmek hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Bu hususta değişikliğe ilişkin siyasi büyüklerimizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyu bu tip çarpıtmalara itibar etmesin."
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