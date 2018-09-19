Toklu'dan 'Vatandaşlığa geçiş' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in yabancıların "istisnai olarak Türk vatandaşlığını" kazanmalarını düzenleyen 20'nci maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. BAŞKAN TOKLU: SEVİNDİRİCİ GELİŞME Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu yapılan değişiklikle ilgili konuşarak, ülkemiz ve bölgemiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Alanya'da özellikle gayrimenkul sahibi yabancıların Türk vatandaşlığına geçmekte maddi olarak güçlük çektiğini hatırlatan Başkan Toklu, "Bu yeni çıkan yönetmelik ile Türk vatandaşlığına geçiş şartları daha uygun hale getirildi. Alanya ve bölgemizi yakından ilgilendiren bir haber. Çünkü Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar Türk vatandaşlığına daha kolay geçebilecek. Bu da ülkemiz ve Alanyamız için yabancı kaynakların artması demek." diye konuştu. O YÖNETMELİKTE NELER VAR? Yönetmelikte yer alan "2 milyon Amerikan Doları", ibaresi "500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" olarak değiştirildi. "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca" şeklinde, yer alan "1 milyon Amerikan Doları" ibaresi "250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" şeklinde, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" şeklinde, yer alan "3 milyon Amerikan Doları" ibaresi "500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası" şeklinde, "Hazine Müsteşarlığınca" şeklinde yer alan "3 milyon Amerikan Doları", ibaresi "500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası", "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde, "En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatınm fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen." şeklinde değiştirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 17:25