Toklu'dan sanayi simitli kahvaltı

ALANYA Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş’ı oda binasında ziyaret eden ve kahvaltı yapan Toklu, hem gündemi değerlendirdi, hem de sanayi esnafının Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini not aldı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Kerim Taş, Toklu ve yönetimine teşekkür etti.

ERDOĞAN’IN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, Ak Parti’nin Alanya’dan aday çıkarmayıp MHP’li Başkan Yücel’e destek vereceği, CHP’nin de aday çıkarmayıp İyi Parti’den Abdullah Sönmez’e destek vereceği ihtimali de yerel siyasetin gündeminde. Antalya’da yapılan elektronik temayül yoklamasında parti tabanı tarafından ismi Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığı belirtilen Mustafa Toklu, aday açıklaması hakkında, “Şu an için bize ulaşan bir bilgi yok. İlçelerin başkan adaylarının Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin temaslarının ardından açıklanacağını öğrendik” dedi.