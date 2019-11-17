Toklu'dan projeye tam destek: Çocuklarıyla birlikte ödev yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tarafından açıklanan 'Anne baba, ödevini yaptın mı?' projesine bir destek de Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'dan geldi
POLİTİKA 17.11.2019, 15:12
2019-2020 eğitim öğretim yılı, bu dönem ilk kez uygulanacak ara tatil sonrası 25 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Alanya’da 59 bin 862 öğrenci, hafta sonları dahil 9 gün tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilde farkındalık oluşturabilmek ve öğrencilerin aileleriyle zaman geçirebilmelerini sağlamak için ‘Anne baba ödevini yaptın mı?’ projesi başlattı. Projeye tam destek veren ve çocuklarıyla keyifli bir gün geçiren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Haydi anne babalar, şimdi ödev yapma sırası bizde. Tatiller çocuklarımızla birlikte vakit geçirmek için bir fırsattır. Ben de ödevimi yaptım” dedi.
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