Toklu'dan partililere yakın markaj

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) yerel seçim süreci başladı. İlçe Belediye Başkan Aday Adayı olacak isimlerden 5'er bin TL talep eden Ak Parti, son başvuruların 12 Kasım'da alınacağını duyururken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Henüz başvuru yapmak istediğini beyan eden bir isim olmadı. Bizim tek amacımız Alanya Belediyesi'ni kazanmak" dedi. Aday adaylığı başvuru süreci ile ilgili bir açıklama yapan Toklu, “Ak Parti’den belediye başkanı adayı olmak isteyenlerin aday adayı başvuru şartları ve başvuru süreci Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiştir. 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 12 Kasım Pazartesi günü son bulacak” diye konuştu.

MECLİS LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

Belediye Meclisi üyelikleri için başvuruların 5 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında alınacağını belirten Mustafa Toklu, “Belediye başkanı olmak isteyen adaylar başvurularını Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti Genel Merkezi’ne veya İl Başkanlığı’na, ilçe belediye başkanlıkları için İl Başkanlığı’na veya İlçe Başkanlığı’na, Belediye Meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına yapacaklar” dedi. Ak Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında merkez yoklaması usulü uygulanacak. Kanuni şartları taşımayanların ve Ak Parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenlerin aday olamayacağını söyleyen Toklu, “Ak Parti milletvekilinin veya il ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece akraba ve hısımları aday olamayacak” diye konuştu.

ADAY İÇİN NEFESLER TUTULDU

Toklu, "Seçim için çalışmalarımız son hızıyla sürerken, bir yandan da belediye başkan adayımızın belli olmasını bekliyoruz. Başkan adayımız, merkez yoklaması, parti tabanımızın sesini dinleyerek yapılan anketler ve yoklamalar ile belirlenecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri de bizim için altın değerinde olacak. Yapılacak tüm bu çalışmalarla en doğru adayın belirleneceğine inanıyoruz. Belirlenen aday ile birlikte de seçim çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Belediye Meclisi Üyesi aday adayları ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Meclis üyeliği ile ilgili başvuruları açıklanan takvime göre alacağız” dedi. Öte yandan Toklu’nun 2001’den bu yana Alanya’da partiye emeği geçmiş isimlerle buluşmayı sürdürdüğü ve 2001 ruhunu yeniden yakalamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.