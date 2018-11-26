Toklu'dan muhtarlara mesaj

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın doğu ve batı bölgelerindeki muhtarlarla bir araya gelerek, yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımları masaya yatırdı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, Alanya’da ASAT yatırımları ve yapılacak çalışmalar konusunda üst üste toplantılar düzenledi. Önce Alanya’nın doğu, ardından batı bölgesindeki muhtarlarla yapılan toplantılarda Alanya’nın 102 mahallesine yapılan yatırımlar ve önümüzdeki süreçte yapılacak hizmetler anlatıldı. Toplantıda ayrıca muhtarların talepleri de tek tek not edilerek hizmetlerin belirlenen bir takvim doğrultusunda yapılması kararlaştırıldı.

TOKLU SORUNLARI NOT ALDIRDI

Toplantıya Alanya ASAT Müdürü Mehmet Oral, Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin de katıldı. Batı mahalleleri muhtarlarıyla yapılan toplantıya ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer başkanlık ederken, ASAT Alanya Şube Müdürü Mehmet Oral, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi birim sorumluları da katıldı. Sorunlar ve eksikler de olduğunu belirten Başkan Toklu, “İlla ki eksik olduğumuz konular var. Ancak bunları da hep birlikte istişare ederek çözeceğiz. Bugün eksik olduğumuz konuları dinleyeceğiz ve bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 22:44