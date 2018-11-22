Toklu'dan ittifak iddialarına yanıt

Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında devam eden yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin Alanya’da da olabileceği iddialarını Yeni Alanya’ya değerlendirdi

Toklu'dan ittifak iddialarına yanıt
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında devam eden yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin Alanya’da da olabileceği iddialarını Yeni Alanya’ya değerlendiren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti’nin Alanya’da aday çıkarmayıp MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek vereceği yönündeki senaryoları yorumladı. Geçen hafta sonu Antalya’da yapılan temayül yoklamasında ismi Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığı konuşulan Toklu, “Ankara’dan bize gelen bir haber yok. Biz seçimlere odaklandık, sahadayız, çalışıyoruz. Elbette bu konuda son kararı liderimiz Sayın Recep Erdoğan verecektir” dedi.

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