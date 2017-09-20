Toklu'dan esnafa ziyaret

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı kongresinin, Gazipaşa kongresi ile aynı gün yapılacağı, bu tarihin de 14 Ekim Cumartesi veya 21 Ekim Cumartesi olma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölge milletvekillerinin de katılması için 23 Eylül'den Ekim ayına ertelenen kongre öncesi ismi en güçlü İlçe Başkan Adayı olarak anılan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu'nun bir yandan yeni dönemin yönetim kurulu listesi hazırlıklarını yaptığı, diğer taraftan ise halkın ve esnafın nabzını tuttuğu öğrenildi. Dün sabah erken saatlerde Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret edip hem sohbet eden hem de birlikte çay içen Toklu, "Listeniz hazır mı?" sorusuna, "Şu an belli bir şey yok. Biz de parti tabanı gibi kongreyi bekliyoruz" yanıtı verdi.

