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Toklu'dan esnafa ziyaret

AKP İlçe Başkan Adayı olacağı konuşulan Mustafa Toklu, şehir merkezinde esnafın nabzını tutuyor

Toklu'dan esnafa ziyaret

AKP İlçe Başkan Adayı olacağı konuşulan Mustafa Toklu, şehir merkezinde esnafın nabzını tutuyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:58
Toklu'dan esnafa ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı kongresinin, Gazipaşa kongresi ile aynı gün yapılacağı, bu tarihin de 14 Ekim Cumartesi veya 21 Ekim Cumartesi olma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölge milletvekillerinin de katılması için 23 Eylül'den Ekim ayına ertelenen kongre öncesi ismi en güçlü İlçe Başkan Adayı olarak anılan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu'nun bir yandan yeni dönemin yönetim kurulu listesi hazırlıklarını yaptığı, diğer taraftan ise halkın ve esnafın nabzını tuttuğu öğrenildi. Dün sabah erken saatlerde Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret edip hem sohbet eden hem de birlikte çay içen Toklu, "Listeniz hazır mı?" sorusuna, "Şu an belli bir şey yok. Biz de parti tabanı gibi kongreyi bekliyoruz" yanıtı verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AKP İlçe Başkan AdayıMustafa Tokluşehir Merkezi
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