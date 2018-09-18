Toklu'dan Doğu Alanya'ya söz

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirildi. Toplantıya; Ak Parti Antalya İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Fatih Kabadayı, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Alanya'daki ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşmakta olan yerel seçimlerle ilgili istişarede bulunuldu. Başkan Toklu, Mahmutlar ve Kargıcak Mahallesi halkının yaşadığı toplu ulaşım sorununa değinerek, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

‘TÜREL SORUNUN TAKİPÇİSİ‘

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuyu yakından takip ettiğini belirten Başkan Toklu, "Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel Alanya'ya gelerek ulaşım esnafı ile buluştu. Özellikle Mahmutlar ve Kargıcak Mahallesi’nden gelen talepleri göz önüne alarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sorunun çözüme kavuşacağını ve vatandaşın daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacağını umut ediyorum” dedi. Yönetim kurulu üyeleri ile yerel seçim çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yapan Başkan Toklu, seçim çalışmalarına son güne kadar ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 22:45