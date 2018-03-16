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Toklu'dan Avsallar çıkarması

Parti bürosunda vatandaşları ve muhtarları dinleyen Toklu, 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne hazırlandıklarını, yarın Avsallar'da olacaklarını söyledi

Toklu'dan Avsallar çıkarması

Parti bürosunda vatandaşları ve muhtarları dinleyen Toklu, 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne hazırlandıklarını, yarın Avsallar'da olacaklarını söyledi

16 Mart 2018 Cuma 22:53
Toklu'dan Avsallar çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

2019 CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimleri'ne odaklanan Ak Parti’de yoğun bir döneme girildi. Yeni dönemin yol haritası çizilirken, hedefin yüzde 50+1 olarak konulduğu partide, bu amaçla bütün organların gece gündüz halkla buluşması talimatı verildi. 2 Aralık 2017'de Ak Parti İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu, parti ofisinde vatandaşları ve muhtarları ağırladı. Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş'le birlikte vatandaşları dinleyen Toklu, hafta sonu Avsallar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi. 2019 seçimlerinde hedefin büyük olduğunu vurgulayan Toklu, “Hedef yüzde 49.9 değil, yüzde 50+1. Bu yüzden çok çalışacağız, gece gündüz halkın yanında olacağız" dedi.

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TokluCumhurbaşkanlığı SeçimleriParti Bürosu
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