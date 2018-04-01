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Toklu'dan anlamlı etkinlik

Ak Parti İlçe Başkanı Toklu, şehit ailelerini Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Çanakkale'ye gönderdi

Toklu'dan anlamlı etkinlik

Ak Parti İlçe Başkanı Toklu, şehit ailelerini Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Çanakkale'ye gönderdi

01 Nisan 2018 Pazar 22:58
Toklu'dan anlamlı etkinlik
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, hafta sonu ziyaret turundaydı. Ekibiyle birlikte merkez ve kırsaldaki düğün törenlerine katılan Toklu'nun ilk durağı, Terzi ve Uysal ailelerinin düğün töreni oldu. Eşgilik Düğün Salonu'nda düzenlenen törene katılan Toklu, Esra ve Kadir çiftini tebrik etti. Toklu ve ekibi daha sonra Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir'in düğün törenine katıldı. Toklu ayrıca Ak Parti Antalya İl Sosyal İşler Başkanlığı'nın Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle organize ettiği Çanakkale gezisine Alanya'daki şehit yakınlarını uğurladı. Şehit yakınları, kendilerine böyle bir imkan sunan Toklu'ya teşekkür ettiler. Öte yandan yönetim kurulu üyesi Kübra Kepenek organizasyonla yakından ilgilendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İlçe Başkanı TokluÇanakkaleZaferişehit Aileleri
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