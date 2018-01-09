Toklu'dan akşam mesaisi! Bir gecede dört adayı ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın başkan adaylarını ziyaret eden Toklu, bir gecede dört adayı da seçim ofislerinde ziyaret etti. 13 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi adayları ziyaret eden ve başarılar dileyen Toklu'ya yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Toklu'yu ziyaretlerinde Esnaf Odası'nın başkan adayları Nuri Demir, Duran Şimşek, Ahmet Sert ve Harun Gökçe karşıladı. Toklu, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Genel kurulun tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.