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Toklu'dan akşam mesaisi! Bir gecede dört adayı ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, önceki gün akşam saatlerinde ziyaret turuna çıktı

Toklu'dan akşam mesaisi! Bir gecede dört adayı ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, önceki gün akşam saatlerinde ziyaret turuna çıktı

09 Ocak 2018 Salı 19:48
Toklu'dan akşam mesaisi! Bir gecede dört adayı ziyaret etti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın başkan adaylarını ziyaret eden Toklu, bir gecede dört adayı da seçim ofislerinde ziyaret etti. 13 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi adayları ziyaret eden ve başarılar dileyen Toklu'ya yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Toklu'yu ziyaretlerinde Esnaf Odası'nın başkan adayları Nuri Demir, Duran Şimşek, Ahmet Sert ve Harun Gökçe karşıladı. Toklu, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Genel kurulun tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
 

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