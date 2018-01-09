Toklu'dan akşam mesaisi! Bir gecede dört adayı ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın başkan adaylarını ziyaret eden Toklu, bir gecede dört adayı da seçim ofislerinde ziyaret etti. 13 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi adayları ziyaret eden ve başarılar dileyen Toklu'ya yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Toklu'yu ziyaretlerinde Esnaf Odası'nın başkan adayları Nuri Demir, Duran Şimşek, Ahmet Sert ve Harun Gökçe karşıladı. Toklu, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Genel kurulun tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

