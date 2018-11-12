Toklu'dan adaylık yorumu

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım’da başlamış ve son başvuru tarihinin 12 Kasım Pazartesi, yani dün olduğu açıklanmıştı. Ancak Ak Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, yerel seçimler için dün sona eren aday adaylığı başvuru süresinin 16 Kasım'a uzatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, “12 Kasım Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvuruları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım Cuma günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.

‘ALANYA’DAN BAŞVURU YOK’

5 Kasım’da başlayan başvuru sürecinin ardından bir hafta geçmesine rağmen Alanya’da belediye başkanlığı için hiçbir başvuru olmaması ise dikkat çekti. İsmi en favori adaylar arasında gösterilen Mustafa Toklu ise istifa etmeyeceğini, süreci bekleyeceğini söyledi. Toklu, "Ak Parti Genel Merkezi yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için başvuruları tarihlerini 5-12 Kasım olarak belirlemişti. Başvuru tarihimiz bugün (dün) sona erdi. Şu ana kadar ilçe teşkilatımıza gelen bir başvuru olmadı. İlçe Teşkilatı olarak, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 2019 yerel seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Genel Merkezimizin ve teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalarla tabanda kamuoyu araştırması yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

‘HALKIN NABZINI ÖLÇÜYORUZ’

Sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin fikirlerini alarak adayı ilerleyen süreçte açıklayacaklarını belirten Toklu, “Adaylıkla ilgili sürece karar verecek olan en önemli etkenlerden biri kamuoyu araştırmaları ve kanaat önderleri. Önümüzdeki süreci hep birlikte bekleyip göreceğiz. En doğru adayla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan İlçe Başkanı Toklu'nun Alanya Belediye Başkanlığı için istifa edeceği konuşulurken, Toklu istifa etmeyeceğini söyledi. Ancak Toklu'nun Ak Parti Genel Merkezi tarafından talimat gelmesi halinde istifa edeceği, 15 Kasım Perşembe günü Alanya’ya gelerek önemli toplantılar yapacağı bildirilen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı özel görüşmenin ardından 16 Kasım Cuma günü istifa edip aday adaylığı başvurusunda bulunabileceği iddia ediliyor.

