Toklu'dan 15 Temmuz mesajı: ‘Ülkemiz bir daha böyle günler görmeyecek’

Alper KUTAY

TOKLU, mesajında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünü anıyoruz. Bilindiği üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nün asker kılığına girmiş vatan hainleriyle yapmaya çalıştığı hain darbe girişimi, milli birlik içerisinde, tüm vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenmesiyle birlikte engellemiştir. Bu hain darbe girişiminin üçüncü yılını dualarla anıyoruz ve bu girişimi önlemek için sokağa çıkmış, şehit olmuş vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine ve yakınlarına tekrar sabır diliyoruz. Ülkemiz bu şekilde badireleri çok atlatmıştır. İnşallah bir daha bu tarz badireler yaşamayız. FETÖ'nün uzantılarına, kalıntılarına da bu ülke mahal vermeyecektir. İnşallah Türkiye ferah ve refah bir şekilde de önümüzdeki süreçte varlığını güçlü bir şekilde tüm dünyada hissettirecektir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 18:32