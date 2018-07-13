Toklu'dan 15 Temmuz mesajı

TOKLU mesajında şu şekilde:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde ülkemizin ne kadar önemli bir badire atlattığını görmekteyiz. FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminde Türk halkı hedef olmuştur. Türk halkı her zaman olduğu gibi, Çanakkale'de ve Malazgirt'te olduğu gibi yine vatanına milletine sahip çıkmış, vatan topraklarına sahip çıkmış tankın önüne kendi bedenini koymuş ve bu bayrakların inmememesi ezanların susmaması için üzerine düşen her şeyi yapmıştır. İnşallah ülkemiz bir daha bu tarz badireler ve sıkıntılar yaşamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seslenişi ile vatandaşlarımız sokağa çıkmış üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş durumdayız bu süreçte. Budnan sonraki süreçte de vatanımıza ve milletimize faydalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüp hem dış hemde içdeki düşmanlara karşı üzerimize düşen herşeyi yapmaya hazırız. Rabbim bir daha FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı gibi darbe girişimlerinden ülkemizi ve milletimizi korusun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyor, geride kalanlara da uzun ömürler diliyoruz. Ülkemiz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün bu durumda. İnşalah bir daha bu tarz sıkıntılar yaşamayız."